الاتحاد الأوروبى يطالب بوقف عنف المستوطنين فى حى الشيخ جراح

جاء ذلك فى بيان لبعثة الاتحاد الأوروبى فى الأراضى الفلسطينية نشرته مساء اليوم الأحد على حسابها بموقع "فيسبوك".
وقال البيان: "قلقون إزاء التطورات الجارية فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية والمواجهات العنيفة التى أدت إلى إصابة واعتقال العديدين".
وحذر من أن "عنف المستوطنين والاستفزازت غير المسؤولة بالإضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى فى هذه المنطقة الحساسة فقط تزيد التوتر ويجب أن تتوقف".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية منذ صباح اليوم الأحد 8 فلسطينيين فى حى الشيخ جراح، بعدما حاولوا التصدى لمستوطنين توافدوا على الحى الذى تقطنه أغلبية عربية منذ مساء أمس السبت، ما أدى لوقوع مواجهات.
واقتحم النائب المتشدد فى الكنيست الإسرائيلى "إيتمار بن غفير" وعشرات المستوطنين حى الشيخ جراح وافتتح مكتبا برلمانيا هناك، احتجاجا على ما وصفه بعجز الشرطة عن حماية الأقلية اليهودية فى الحى، عقب قيام مجهولين بإضرام النار فى أحد منازلهم مساء الجمعة، دون وقوع إصابات.
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