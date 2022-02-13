موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق حيث أن يكثر عليها عمليات البحث بشكل ملحوظ عبر محركات جوجل من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي أصبح الآن بإمكانك التعرف والاستعلام عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو عبر موقع نتائجنا، من خلال إضافة الاسم الرباعي الخاص بالطالب والرقم الامتحاني، ونحن اليوم من خلال موقعنا المتميز سوف نعرض عليكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

نتائج القبول الموازي

يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع محافظات العراق، وتستمر عليها عمليات البحث عبر شبكة الانترنت على محركات جوجل، من أجل التعرف على خطوات القيام بالاستعلام عنها بكل سهولة، فقي الفترة الأخيرة قد كشفت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن الوزارة أتاحت القيام بالفحص وإجراء الاستعلام عن كافة نتائج القبول الموازي على مستوى كافة محافظات العراق، فقد بدأت عمليات البحث تتزايد لدرجة كبيرة وراء رابط الاستعلام عن هذه النتائج، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال ورفعها بطريقة إلكترونية من خلال وزارة التربية والتعليم بالعراق، بعد أن تم الانتهاء من رصد كافة طلبات المتقدمين بالقبول الموازي، والتي قد تم الانتهاء منها بالفعل على مستوى كافة محافظات العراق تماً، ونحن اليوم سوف نتعرف على خطوات ورابط الاستعلام عن النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لكافة الطلاب

نتيجة القبول الموازي تمكن كافة المتقدمين عليها القيام بالاستعلام عنها بعد الإعلان عليها بشكل رسمي من خلال وزارة التربية بالعراق، على أن ذلك النتائج قد تم الإعلان على مستوى كافة المحافظات بالعراف، بعد أن تم الإعلان عنها بحوالي 22 ألف متقدم بشتى المحافظات بالعراق، وجاءت الخطوات الاستعلام بشكل إلكتروني: