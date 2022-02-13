المرور السعودي كيفية استعادة قيمة المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض آليًا 2022م

كيفية استعادة قيمة المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض من قبل الهيئة المرورية وفق ما أوضحته اليوم الأحد 13 فبراير 2022م الموافق 12 رجب 1443 الإدارة العامة للمرور السعودي عبر حسابها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين وكان مفاد سؤاله كالتالي: ” أنه بعد الموافقة من الهيئة المرورية على قبول الاعراض المقدم على المخالفة فماهي طريقة استرداد المخالفة المسددة، وهل سيتم استعادة المبلغ آليًا وماالمدة التي يتم استغراقها لذلك”، وقد أجاب الحساب الرسمي للمرور على المستفيد بالتالي” تتم إعادة المبلغ المالي على نفس الحساب المسدد منه آليًا، بعد صدور قرار الهيئة المرورية مباشرة استعادة قيمة المخالفة المرورية المسددة مرة أخرى.

كيفية استعادة قيمة المخالفة المرورية بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره فقد ورد تساؤل آخر من أحد المستفيدين بخصوص توقيع نفس المخالفة مرتين في نفس الموقع في فترة زمنية لن تتخطى 29 يوم، وكيفية تقديم الاعتراض عليها، وقد أوضح الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر تويتر خطوات تقديم الاعتراض على المخالفة عبر منصة أبشر نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا القيام بالولوج لمنصة أبشر الإلكترونية www.absher.sa. يلي ذلك اختيار أيقونة المخالفات المرورية. كذلك القيام بالضغط على أيقونة تقديم طلب اعتراض. كما يجب اختيار نوع المركبة المراد لاعتراض على المخالفة التي تمت بها. قم بإدخال بياناتك بشكل صحيح، ونوع المخالفة المرورية ورقمها وإرسال طلب الاعتراض. في النهاية سيتم إرسال رسالة بتلقي طلبك.

رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات 1443هـ

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي في سياق متصل بأن رسوم إجراءات المرور الجديدة 1443هـ بالمملكة هي كالتالي :

إصدار رخصة سير خاصة تقدر ب 100 ريال سعودي سنويًا.

كذلك رسوم تجديد الرخصة السنوي يقدر ب 100 ريال سعودي.

وعن رسوم اللوحات التالف والمفقود تقدر ب 100 ريال سعودي.

كما تقدر رسوم نقل ملكية المركبات ب 100 ريال سعودي.

وعن رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة تقدر ب 40 ريال سنويًا.

ويقدر رسم تجديد الرخص سنويًا ب 40 ريال سعودي.

في النهاية تقدر رسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال تدفع بشكل دوري سنوي.

شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي 1443 بالسعودية

كما سبق وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي شروط إصدار رخصة قيادة خصوص 1443هـ ، نذكرها كالتالي: