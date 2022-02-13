طريقة تغير المهنة في أبشر من طالب إلي خريج والشروط والأوراق المطلوبة

خدمة تغير المهنة في أبشر من طالب إلي خريج، تعتبر واحدة من ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلي المواطنين على منصة أبشر الإلكترونية التابعة للوزارة وذلك لأن تسهل عملية القيام بتعديل المهنة في بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمواطن من خلال شبكة الأنترنت بدلاً من الذهاب إلى مقر الأحوال المدنية.

تغير المهنة في أبشر من طالب إلي خريج

عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة والتي تخص الأحوال المدنية حيث إن ذلك يعمل على تسهيل الكثير من الأشياء علي المواطنين، وستقوم الوزارة بتوفير العديد من الخدمات في الفترة المقبلة ضمن خطة رؤية المملكة 2030.

شروط تغير المهنة في أبشر

يوجد العديد من الشروط التي قامت وزارة الداخلية السعودية بوضعها ليتم تغير المهنة، حيث إن تلك الشروط تكون تبعاً للنحو الأتي:

يجب إن يكون الشخص لدية حساب إلكتروني على منصة أبشر.

في حالة تغير المهنة من طالب إلي خريج يجب إن يكون قد إنهي الطالب كافة المراحل الدراسية.

توافر الأوراق المطلوبة.

يشترط إن يكون ممتلك لبطاقة هوية سارية المفعول.

الاوراق والمستندات المطلوبة لتغير المهنة

إذا كان الطالب حاصل على شهادة من المملكة يجب تقديم صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

في حالة الحصول على شهادة من الخارج يجب تقديم صورة من شهادة المعادلة.

خطوات تغير المهنة في أبشر من طالب إلي خريج

حتي تتمكن من تغير المهنة في منصة أبشر يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن هذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-