الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا 550 كوينز مجانية وأشتري أيكون مومنت

الحصول علي كوينز في بيس 2021 ، لا يتطلب البحث كثيرا على شبكة الأنترنت حيث الآن لدينا الطريقة الصحيحة. ويجب إتباعها للفوز بالكوينزات المجانية. من خلال شحن كوينز PES 2021 Mobile بخطوات سهلة وبسيطة من داخل اللعبة كما ننصح بهذه الطريقة الرسمية ونحذر من الدخول على أي منصات تقوم بالشحن المجاني. كما تقوم هذه المواقع بوضع أيقونة وهي عبارة عن موافقة على الشروط الخاصة بالموقع لكي تحصل على عدد معين من الكوينزات. ومن ضمن شروطهم هي الوصول لخصوصياتك في الجوال ويتم سرقتها واختراق البيانات الموجودة على الهاتف المحمول. واليوم وبمجرد متابعتك للخطوات التفصيلية التي سنقوم بعرضها في الفقرات التالية عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. والحصول على لاعب أيكون مومنت هذا الأسبوع ببضع خطوات صغيرة وذلك من خلال التالي.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 عدد 550 كوينز

كل ما هو عليك عزيزي القارئ يتم تسجيل الدخول يوميا على لعبة إي فوتبول بيس 2021 من جوالك الأندرويد أو الايفون. ومتابعة الخطوات التالية.

الخطوة الأولي هي الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021. وفي حالة عدم تنزيلها مسبقا يجب الآن الدخول على متجر جوجل بلاي أو آبل ستور إذا كان نوع الجوال ايفون. والبحث عنها وتنزيلها مجانا.

وفي حالة عدم تنزيلها مسبقا يجب الآن الدخول على متجر جوجل بلاي أو آبل ستور إذا كان نوع الجوال ايفون. والبحث عنها وتنزيلها مجانا. يفضل الدخول على اللعبة بداية من يوم الاثنين وسيتم فتح نافذه بها خيارين الأول هديه GP والثاني كوينز مجانية يومية.

بعد خيار شحن كوينز PES 2021 Mobile يوميا يتم إضافة عدد 10 كوينز يومية. حتي اليوم الخامس واليوم السادس يتم إضافة 20 كوينز والسابع 30 كوينز مجانية وبذلك العدد سيكون في حسابك من الكوينزات 100 مجانية أي شهريا يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 400 شهريا.

يوميا يتم إضافة عدد 10 كوينز يومية. حتي اليوم الخامس واليوم السادس يتم إضافة 20 كوينز والسابع 30 كوينز مجانية وبذلك العدد سيكون في حسابك من الكوينزات 100 مجانية أي شهريا يتم 400 شهريا. والآن يتم السؤال كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بعدد 550 وليس 400 فقط. نعم يمكنك الوصول إلى 550 كوينز شهريا وذلك بالدخول يوميا على المنافسات والتحديات الأسبوعية ولعب مباريات كافية والفوز بها ليتم الحصول على المزيد والمزيد من الكوينز المجانية.

كيف تحصل على ICON MOMENT بعد شحن كوينز PES 2021 Mobile

بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل منذ ثماني وأربعين ساعة انطلقت أحداث هذا الأسبوع. بعد فتح اللعبة مباشرة بهدية كرة سوداء تتضمن بها لاعبين أقوياء من بينهم ليونيل ميسي ونيمار. كذلك أطلقت شركة كونامي هذا الأسبوع 3 لاعبين ICON MOMENT وهما نيستا مدافع فريق AC MILAN. وكذلك البرازيلي المهاري رونالدينيو وكلاهما بقوة 94 ويمكن تدريبهم لوصول لرقم خرافي وهو قوة 100 واللاعب الثالث ريكارد خط وسط مدافع بقوة 92. والآن بعد الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا يمكن الدخول على صفحة الأيكون مومنت في لعبة إي فوتبول بيس 2021 وعمل الخطوات الأتية.

أول خطوة الضغط على بطاقة اللاعب نيستا وعمل مراجعة سريعة على مهاراته الكروية.

كذلك يتم الضغط على بطاقة رونالدينيو وعمل مراجعة سريعة أيضا.

كذلك نفس الأمر مع اللاعب الثالث ريكارد.

والآن الخروج للصفحة الرئيسية من تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل والدخول على كل لاعب بمفرده بدون مراجعة بطاقته ثم الضغط على SIGN لمدة 4 ثوان وسيتم الفوز بلاعب أيكون مومنت من الثلاثة فقط بعدد 100 كوينز من الذي قمنا بالحصول عليهم من خلال شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. وأدخل الآن في المنافسة مع مستخدمين أخرين.

والآن لقد تعرفنا سويا كيفية الحصول على أيكون مومنت فقط بعدد 100 كوينز. وذلك بعد الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. نتمنى لكم منافسة قوية.