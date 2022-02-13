الشرطة الفرنسية تعتقل 97 متظاهرا معارضا لإجراءات كورونا

الشرطة الفرنسية تعتقل 97 متظاهرا معارضا لإجراءات كورونااعتقلت الشرطة الفرنسية 97 شخصا، شاركوا فى تظاهرة فى باريس، تحت مسمى "قوافل الحرية"، بحسب تقييم شامل أرسلته مديرية شرطة باريس اليوم الأحد.

وبحسب الادعاء، في الساعة السادسة صباحًا، كان هناك 81 شخصًا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، من بينهم جيروم رودريجيز، أحد وجوه حركة "السترات الصفراء"، وداعم نشط لـ "القوافل"، ووضع رهن الاحتجاز لدى الشرطة بتهمة "تنظيم مظاهرة محظورة والمشاركة في مجموعة تشكلت بهدف ارتكاب أعمال عنف"، بحسب مصدر قضائي، على حد زعمه بأنه "سجين سياسي" .

ويتم حالياً تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدخل الشرطة في الشانزليزيه، ويجرى فيه محافظ المدينة تحقيق إداري داخلي ، حيث يُظهر هذا الفيديو ، الذي تم بثه أيضًا في صحيفة TF1 الساعة 8 مساءً ، شرطيًا يخرج من سيارته وبيده مسدس، وكان يطارد سيارة بيضاء كان ركابها يلوحون بأعلام ثلاثية الألوان ويدعون أنها "قوافل الحرية"، ويظهر في الفيديو الشرطي وهو يصوب بندقيته نحو السائق.

ومساء السبت تمكنت أكثر من مائة سيارة من الوصول إلى شارع الشانزليزيه ، والذي تم إجلاؤه تدريجياً من قبل الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وتم تشكيل تجمع غير متجانس لمعارضين الرئيس إيمانويل ماكرون وبطاقة التطعيم و "السترات الصفراء" ، و يسمون أنفسهم "قوافل الحرية".

وقد حشدت قيادة شرطة باريس قرابة 7500 من أفراد الشرطة من الجمعة إلى الاثنين ، وكان من المقرر أن تصل "القوافل" إلى بروكسل يوم الإثنين.