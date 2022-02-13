قرقاش: زيارة أردوغان للإمارات تفتح صفحة إيجابية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف أن الزيارة "تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وتشكل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، الاثنين، خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وتركيا، ونقلها إلى مستوى أكثر تقدما.

وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتركيا تلبية لدعوة وجهها الرئيس التركي، لتكون هذه الزيارة محطة رئيسية في مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين و التي ترتكز على المصالح المشتركة بينهما.