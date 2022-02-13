عاجل.. أمريكا ترحب بتعامل شرطة كندا مع محتجين أغقلوا جسرا بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وتدخلت الشرطة الكندية فجر اليوم لتفريق معارضى لقاحات "كوفيد-19" الإلزامية على الجسر الحيوى بين كندا والولايات المتحدة الذى عطلوه.

أظهرت لقطات تلفزيونية عناصر الشرطة وهى تلقى القبض على عدد محدود من المتظاهرين ممن بقوا لما بعد الفجر قرب جسر "أمباسادور" الرابط بين مدينتى ووندسور الكندية وديترويت الأمريكية فى مقاطعة أونتاريو.

وقبل تدخل الشرطة، لم يكن قد تبقى سوى أقل من عشرة متظاهرين وشاحنتان خفيفتان يغلقون الطريق المؤدية إلى الجسر.

وأمس السبت أقنعت الشرطة المتظاهرين بتحريك شاحناتهم الخفيفة وسيارات أخرى استخدموها لإغلاق الجسر الذى يمر عبره 25% من إجمالى حجم حركة التجارة بين البلدين، غير أن الجسر ظل مغلقا.

وفى العاصمة الكندية أوتاوا، تزايدت أعداد المحتجين لنحو أربعة آلاف متظاهر بحسب تقديرات الشرطة.