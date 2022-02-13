فيديوجراف- ارتفاع التضخم العالمى.. ضربة لمستويات المعيشة حول العالم

جدة - نرمين السيد - كما ارتفع التضخم فى بريطانيا بنسبة 5.4% فى نهاية 2021، وبلغ الارتفاع 5.1% فى عموم منطقة اليورو الـ19 دولة فى يناير، وتسبب التضخم فى رفع أسعار الوقود والإيجار والغذاء. وشعر الإيطاليون بآثار التضخم الذى بلغ 3.9% فى الفواتير، فارتفعت تكاليف الغاز والكهرباء بأكثر من 50% هذا الشتاء. وبلغ معدل التضخم فى ألمانيا 4.9%، وأثارت أسعار الوقود والكهرباء صدمة بارتفاعها 18.3% وأحيانا 50%. وتواجه أستراليا معركة شاقة للسيطرة على الأسعار بعد تضخم 3.5%، وأدى ارتفاع التضخم 13% لهزة قوية باقتصاد باكستان فى يناير، فارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 17% والسكر أغلى من الوقود، وتنفق الأسر الباكستانية نصف دخلها على الغذاء.

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