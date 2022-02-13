عاجل.. عدد جنود روسيا على حدود أوكرانيا وصل لـ130 ألف جندى

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، فى وقت سابق اليوم الأحد، إن الحشد الروسى للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية ينذر بأنه سيكون هناك "تحرك عسكرى كبير فى القريب العاجل"، مشددا على أن الولايات المتحدة مستعدة للمسار الدبلوماسى إذا اختارته روسيا ومستعدة أيضا للاستجابة العسكرية حال قررت روسيا شن هجوم على أوكرانيا.

وأوضح سوليفان -فى تصريحات، نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية- أن "الطريقة التى تحشد بها روسيا قواتها، والطريقة التى ناورت بها الأمور تجعل هناك احتمالية واضحة بوجود تحرك عسكرى كبير فى القريب العاجل".

وأضاف : "أن التحرك العسكرى الكبير قد يبدأ بين روسيا وأوكرانيا فى أى لحظة"، مشددا فى الوقت نفسه على أن "روسيا قد تختار المسار الدبلوماسى"، وأكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار فى العمل على الدبلوماسية"، منوها "لكننا أيضا مستعدين للاستجابة بشكل متحد وحازم مع حلفائنا وشركائنا إذا قررت روسيا التحرك".

وأشار "سوليفان" إلى أنه خلال نوفمبر وديسمبر ويناير الماضيين، كانت روسيا تحشد قواتها فى أراضيها وفى بيلاروسيا، التى تحد أوكرانيا من الشمال، لكن خلال الـ10 أيام الماضية تسارعت وتيرة حشد القوات الروسية واقترابها من الحدود الأوكرانية، وهو ما يتيح لها "شن هجوم عسكرى بشكل سريع للغاية".