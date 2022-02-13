عاجل.. فرنسا تحث رعاياها فى أوكرانيا على تخزين الطعام والماء

وفى رسالة نشرت اليوم الأحد على الموقع الإلكترونى للسفارة الفرنسية فى كييف، أوصى السفير الفرنسى، إتيان دى بونسين، الفرنسيين المقيمين فى أوكرانيا بعدم الاقتراب من الحدود بأى شكل من الأشكال، مشددا على أهمية تحديث بطاقات الهوية والوثائق الرسمية.
ودعا دى بونسين أيضا الرعايا الفرنسيين إلى تخزين الماء والطعام والملابس الدافئة والتأكد من امتلاء خزان الوقود الخاص بسياراتهم، وتخزين وقود إضافى لحالات الطوارئ.
وأشار دى بونسين إلى أنه فى هذه المرحلة، مساء اليوم الأحد، لم نتخذ بعد قرار بإعلان توصية عامة للفرنسيين المتواجدين فى أوكرانيا بمغادرة البلاد، موضحا أن السفارة الفرنسية ستظل مفتوحة لخدمة رعاياها، لكن المدرسة الفرنسية فى كييف "آن دى كييف" ستبدأ اجازتها مبكرا، لتبدأ يوم الثلاثاء المقبل، من أجل السماح لأولئك الذين يرغبون فى التوجه إلى العطلة مبكرا.
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