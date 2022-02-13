رئيسا أمريكا وأوكرانيا يتفقان على اتباع الدبلوماسية والردع بمواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض، فى بيان نُشِر على موقعه الإلكترونى: "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكرانى، واتفق الزعيمان على أهمية الاستمرار فى اتباع الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا".

وجدد "بايدن" -بحسب البيان- تأكيده على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم مع حلفائها على أى "عدوان روسى" ضد أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، واعتبرت روسيا أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى لحلف شمال الأطلسى (ناتو) بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية فى جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق.