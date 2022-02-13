البنتاجون: لا نبحث فرض عقوبات استباقية على روسيا بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم البنتاجون، جون كيربى، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، نقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية: "فى الوقت الراهن لا نبحث إمكانية فرض نظام العقوبات الاستباقية".

وأوضح "كيربى"، أنه إذا تم فرض عقوبات واسعة النطاق فى روسيا فى الوقت الحالى، فإن العقوبات "ستفقد تأثيرها الرادع"، مشيرا إلى أن فرض العقوبات على روسيا قبل إقدامها على "غزو أوكرانيا" سيفقد العقوبات تأثيرها الرادع.

وأضاف: "إذا عاقبت شخصا ما على شيء لم يفعله بعد، فربما يمضى قدما ويفعله، لذلك نحن نعتقد أن هناك تأثيرا رادعا للعقوبات بإبقائها ضمن خياراتنا، وكنا واضحين جدا مع المجتمع الدولى والسيد بوتين حول خطورة العواقب الاقتصادية التى يمكن أن يواجهها".

ودعا عدد كبير من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، رعاياها فى أوكرانيا لمغادرة البلاد، تحسبا "لغزو روسى مزعوم" يجرى التحضير له لأوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية فى جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق.