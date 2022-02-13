عاجل.. المستشار الألمانى يحذر روسيا من مواجهة عقوبات غربية فورية

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس، فى تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية " مساء اليوم الأحد، إنه "فى حال شن عدوان عسكرى على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر، سيقود هذا إلى عقوبات قاسية تم اعدادها بصورة دقيقة.

ويأتى هذا فى وقت من المقرر فيه أن يزور المستشار الألمانى أولاف شولتس أوكرانية ثم بعد ذلك روسيا.