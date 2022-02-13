سواد سنين سيزول في ثواني.. تنظيف وتلميع الشفاط وإزالة الدهون الصعبة بدون دعك أو فرك هيرجع جديد

تنظيف شفاط المطبخ يعد من أكثر الأجهزة المنزلية والتي لا بد من تنظيفها أول بأول للتخلص تماما من أي مواد زيتية قد تتراكم على سطح مروحة وقطع الشفاط والفريم الخارجي الخاص به، لذا نقم من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة أهم المكونات المنزلية والتي من الممكن أن توفر لكل ربة منزل خليط تنظيفي مميز من الممكن أن يتم الاعتماد عليه للتخلص تماما من أي تواجد لأي تراكمات على سطح جهاز الشفاط، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات عن أهم المكونات التي من الممكن أن نستخدمها لعمل خلطة التنظيف مع بيان أهم المكونات المستعملة للتنظيف وكيفية استعمالها.

مكونات إعداد خلطة تنظيف الشفاط

شفاط المطبخ يعد جهاز معرض لتراكم المزيد من الأبخرة والشحوم وهذا ما يكون نتيجة للطهي وتصعد الأبخرة المحملة بالزيوت والدهون، والتي يخرجها الشفاط، وقد تلتصق تماما بالمروحة وتجعل الشفاط لا يعمل بكفاءة إذا ما تراكمت تلك الدهون عليه، ومن خلال الاعتماد على مكونات بسيطة من المنزل من الممكن أن ينظف الشفاط بسهولة، ومكونات التنظيف تكون كما يلي، من الممكن لكل ربة بيت أن تقوم بالتنظيف الجيد والسريع للشفاط باستعمال المكونات التي نعرضها كما يلي:

نصف كوب من الخل.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من ملح الليمون.

ماء ساخن.

ربع كوب من أي مكون سائل منظف.

إسفنجة ملائمة.

طريقة سهلة لتنظيف الشفاط من الدهون الصعبة

أسهل طرق التنظيف تكون بالاعتماد على الخطوات القادمة: