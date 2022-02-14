التحالف: ميليشيا الحوثي تستخدم مقرات الحكومة عسكريا

أعلن التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية.

وطلب التحالف من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء إخلاءها فوراً. وقال التحالف إنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

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