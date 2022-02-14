عاجل.. كندا تنقل جزء من قواتها العسكرية فى أوكرانيا إلى مناطق أخرى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الكندية فى بيان: "سيتم إعادة نشر القوات المسلحة الكندية ضمن "قوة المهام المشتركة - أوكرانيا" إلى موقع آخر فى أوروبا، على خلفية الأوضاع المتأزمة المرتبطة بالعدوان الروسى غير المبرر ضد أوكرانيا".
وأوضح البيان أن النقل المؤقت للقوات الكندية من أوكرانيا، لا يعنى نهاية المهمة الكندية فى أوكرانيا، ولكنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة القوات الكندية.
وأعلنت الحكومة الكندية، نهاية الشهر الماضى، سحب موظفيها غير الأساسيين فى سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية التوترات الجارية حاليا.
بيان لوزارة الخارجية الكندية: "قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين"، مشيرة فى الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة فى كييف.
وتابع البيان: "مع استمرارنا فى متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هى أمن وسلامة الكنديين. مسؤولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين".
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