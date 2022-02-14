إصابة 29 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - وأصيب 29 مواطنا ومتضامنين، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حى الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى القدس أن من بين الإصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنبن أجنبيين، وأن الإصابات تنوعت بين الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت التى تسببت بحروق، واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، مشيرة إلى أن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم ،اعتداءاتها فى حى الشيخ جراح، حيث أغلقت مدخله الغربى بالسواتر الحديدية، وطردت المتضامنين المتواجدين فى محيط منزل عائلة سالم وأخلت محيطه للمستوطنين ولعضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير.

واعتدت القوات الإسرائيلية على الأهالى والمتضامنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، وألقت القبض على 7 منهم.