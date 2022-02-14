جدة - نرمين السيد - ووفقا للمركز فقد وقعت أقوى هزة على بعد 25 كم من مدينة ريجيو إميليا (يبلغ عدد سكانها حوالى 133 ألف نسمة)، وعلى عمق عمق 15 كم. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات أو اضرار.
ووقع آخر زلزال قوى فى إيطاليا فى نهاية أغسطس 2016 بالقرب من مدينة أماتريس على حدود لاتسيو ومارتشى وأومبريا وأبروتسو، حيث لقى 299 شخصا حتفهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 هزات أرضية تضرب إيطاليا فى يوم واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.