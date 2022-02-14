فلسطين: لا بد من تدخل دولى عاجل بعد زيادة العنف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ممارسات العنف التى يمارسها المستوطنون الإسرائيليون فى عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلى، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.





وأوضح أبو ردينة، مساء اليوم الأحد، أن "استمرار هذا الإرهاب اليهودى الذى شهدناه اليوم فى الشيخ جراح، وما نراه يومياً فى باقى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يمثل توجهاً وقرارا سياسيا إسرائيليا، يعكس حقيقة إسرائيل التى تتحدى القانون الدولى، وبشكل خاص الإدارة الأمريكية التى أعلنت رفضها لتهجير السكان الفلسطينيين ولكل الإجراءات أحادية الجانب التى تقوم بها إسرائيل".

وأضاف، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "ما يجرى منذ مساء أمس فى الشيخ جراح، وازدياد عنف المستوطنين وعدم ردعهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن ازدياد العنف لدى المستوطنين فى عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلى، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى".

وتابع الناطق الرسمى باسم الرئاسة: "سياسة تهجير السكان وهدم البيوت، تتطلب من المجتمع الدولى تحويل إدانته العقيمة إلى ضغط جدى وحقيقى، وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إلزامها بالشرعية الدولية".

وقال أبو ردينة إن "نظام الفصل العنصرى والتهجير أدخل إسرائيل فى عزلة تامة وأصبحت خارجة عن القانون الدولى، وأن عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية حوّلها إلى دولة "أبارتهايد"".

وأضاف: "ستبقى المقاومة الشعبية السلمية هى السلاح الأهم والأكثر نجاعة فى استرجاع الحقوق الفلسطينية"، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس فى كلمته أمام المجلس المركزى كانت واضحة، وأن القرارات التى اتخذها المجلس المركزى مؤخرا على الطاولة، لأن استمرار الوضع الحالى غير مقبول إطلاقا".

وأوضح أبو ردينة أن الاستيطان جميعه غير شرعية حسب قرارات الشرعية الدولية، لذلك لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الإجراءات أحادية الجانب والضغط عليها لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لسياسة تمييز عنصرى باعتراف منظمات حقوق الإنسان الدولية.