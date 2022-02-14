إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلى لجنين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى البلدة من أجل إسعاف ونقل المصابين. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مساء اليوم، بلدة السيلة الحارثية وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إليها.

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