كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 17 ألفا و550 إصابة جديدة و31 وفاة، وتماثل 21 ألفا و386 حالة للشفاء، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى مليون و468 ألفا و360 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و508 وفيات، والشفاء إلى مليون و265 ألفا و25 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجى وصل إلى 4 ملايين و638 ألفا و828 شخصا، فيما وصل عدد متلقى الجرعتين إلى 4 ملايين و305 آلاف و325 شخصا.

وفى فلسطين، قالت وزيرة الصحة مى الكيلة "إنه تم تسجيل 18 وفاة و3538 إصابة جديدة بالفيروس و5162 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 90.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة %8.9 ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفى الجزائر.. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 526 إصابة جديدة بالفيروس و14 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما تماثل 419 مريضا للشفاء.

وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أنه بذلك بلغ إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء 261 ألفا و 752 إصابة، بينما بلغ إجمالى المتعافين 174 ألفا و 708 حالات، والعدد الإجمالى للوفيات 6729 وفاة.

وفى الكويت.. أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 2268 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 601 ألف و307 إصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى بيان له اليوم الأحد - "إنه تم تسجيل 5 آلاف و147 حالة شفاء ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 560 ألفا و497 متعافيا"، موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من إجمالى الإصابات بلغت 27ر93%.

وفى لبنان.. أعلنت وزارة الصحة العامة - فى تقريرها اليومى - تسجيل 4443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى مليون و 164 ألفا و 87 إصابة، كما تم تسجيل 16 وفاة.

وفى المغرب.. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم تسجيل 634 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 4299 شخصا للشفاء، فيما تم تسجيل 15 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و155 ألفا و165 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة فى 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و123 ألفا و370 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.2 %، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و781 وفاة بنسبة تصل إلى 1.4 %.

وأشارت إلى أن 5 ملايين و 89 ألفا و940 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و137 ألفا و116 شخصا، مقابل 24 مليونا و702 ألف و344 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.