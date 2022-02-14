“sbis.hrsd.gov.sa” استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط 1443

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عمر شويل - جدة نتابع مع حضراتكم كيفية عمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة وخاصة آلاف الأسر والأفراد عن طريقة معرفة نتيجة اهلية الضمان الاجتماعي المطور، حيث ينتظر الكثير من الأشخاص منذ العديد من الأسابيع بل وحتى العديد من الأشهر ظهور النتائج الخاصة بأهليتهم في الضمان المطور، وسنتعرف معكم في هذا المقال طريقة استخراج النتيجة بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد منذ العديد من الأشهر، وقد تقدم الآلاف من الأشخاص بالأسر الخاصة بهم والآلاف من الأفراد المستقلين أيضا على نظام الضمان المطور، وهذا للاستفادة والحصول على معاش الضمان المطور الذي سيساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة الأساسية.

حيث فتحت وزارة الموارد البشرية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الجديد الذي أطلقته مع الإعلان عن النظام الجديد تحت اسم منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وسيستمر التقديم على النظام الجديد مفتوحا حتى 23 مايو 2022 المقبل، وقد تقدمت آلاف الأسر حتى الآن، وينتظر الكثير نتائجهم في قلق، وهذا حيث تأخرت النتائج الخاصة بهم نظرا للضغط الذي تواجهه الوزارة في دراسة أهلية الطلبات المقدمة من هذا العدد الهائل من الأسر والأفراد.

وقد تعرفنا معكم على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وحقيقة صرفها، فتابعوا معنا.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط

ويمكنكم متابعة حالة الطلب الخاص بكم حتى يتم الرد عليه بكل سهولة أولا بأول بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق متابعة الخطوات المبسطة التي سنشرحها لكم في الأسطر القادمة، فتابع معنا.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول عن طريق كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور في الأماكن المخصصة.

ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك بشكل صحيح.

ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بك، انقر على الطلبات الموجودة بالإعلى.

ثم ستذهب إلى صفحة الطلبات، قم بالنزول للأسفل قليل ليظهر لك الطلب وحالته (مؤهل، غير مؤهل، قيد الانتظار).

وفي حالة ظهور قيد الانتظار فيمكنك معاودة الاستعلام لاحقا إلى أن تظهر نتيجة الأهلية.

الضرائب تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي

ويتسائل العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل ستصرف الضرائب لمستحقي الضمان الاجتماعي، حيث أثار هذا السؤال جدلا واسعا، واجابة هذا السؤال أنه لن يتم صرف الضرائب للمستحقين مع الأسف.