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مواصفات Samsung Galaxy S22 G5 وسعره في جميع الدول العربية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Samsung Galaxy S22 G5 وسعره في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات Samsung Galaxy S22 G5 وسعره في جميع الدول العربية - ثقفني

أعلنت شركة سامسونج عن نزول هاتف Samsun Galaxy S22 يمتلك الهاتف العديد من التقنيات الحديثة والتي سوف نستعرضها الأن بالتفصيل وأسعاره في جميع الدول العربية.

مواصفات Samsung Galaxy S22 :

  • يدعم الهاتف شبكات الجيل G5، G4، G3، G2.
  • نظام التشغيل أندرويد 12.
  • نوع المعالج Qualcomm Shapdragon 8 Gen 1, ثماني الانوية 4 نانو متر.
  • معالج رسومي Adreno730.
  • يتميز الهاتف بوزن خفيف 228 جرام، وابعاده هي الارتفاع 163.3 مم، العرض 77.9 مم، السمك 8.9 مم.
  • القلم المزود به مدعم Stylus، بمعدل استجابة ms 2.8.
  • مضاد للماء والغبار على عمق 1.5 متر لمده 30 دقيقة.
  • متاح به شريحتين إتصال بخاصية نانو SIM.
  • دقة الشاشة 1440×3088 بكسل / كثافة ال Pixels في البوصة 500.
  • معدل تحديث الشاشة 120 HZ.
  • مساحة الشاشة لجسم الهاتف 90.2%.
  • سعة التخزين الداخلية 128 أو 256 او 521 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.
  • الرام المتاح بالهاتف سامسونج أس 22 8 أو 12 جيجا بايت.
  • متاح به 4 كاميرات، الاولي 108 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 بزاوية واسعة تدعم تثبيت تلقائي مع تثبيت بصري OIS ليزر اوتو فوكس، الكاميرا الثانية 10 ميجا بكسل بيرسكوب تلي فوتو فتحة عدسة F/4.9 تلي فوتو تدعم الزوم 10X للصور، الكاميرا الثالثة 10 ميجا بكسل بيرسكوب فتحة عدسة F/2.4 تلي فوتو تدعم تركيز تلقائي مع زوم 3X، الكاميرا الرابعة والاخيرة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة بزاوية فائقة الاتساع F/2.2.
  • من مميزات الكاميرا ايضاً فلاش ليد / بانوراما auto_HDR
  • الكاميرا الأمامية واحدة فقط 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تدعم Dual Pixel PDAF.
  • يتمتع بصوت ستريو وتم ضبطها بواسطة AKG.
  • البلوتوث إصدار 2,5.
  • الشحن يدعم بقوه 45 وات.
  • متاح بالعديد من الالوان العصرية منها (أسود فانتوم/عنابي /أبيض فانتوم / أخضر).

مزايا هاتف سامسونج S22:

  • إطار الهاتف من الألومنيوم المقاوم للصدا و الصدمات ويقوي الشبكة.
  • زمن استجابة القلم 2.8 مللي ثانيه فقط ويتم وضع القلم بداخل جسم الهاتف.
  • العدسه الأساسية 108 ميجا بكسل وهي تقدم اداء رائع.

محتويات علبه الهاتف:

  • جهاز Samsung Galaxy S22.
  • سلك USB من نوع Typec.
  • دبوس معدني.
  • كتيب المعلومات.

أسعار Samsung Galaxy S22 في جميع الدول العربية :

  • متاح منه نسخة واحدة بمصر 12 جيجا رام 256 جيجا بايت بسعر 30.000 الف جنيه مصري.
  • متاح بالسعودية النسخة الاولي 12+256 جيجا بسعر 5299 ريال سعودي، والنسخة الثانية 12+512 جيجا بسعر 5699 ريال سعودي.
  • متواجد بالإمارات بأكثر من نسخة الاولي 8+128 جيجا بسعر 4699 دينار إماراتي، والنسخة الثانية 12+256 جيجا بسعر 5099 دينار إماراتي، والنسخة الثالثة 12+512 جيجا بسعر 5499 دينار إماراتي.

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