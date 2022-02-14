أفاد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن حريقا اندلع في قاعدة عسكرية غرب إيران يوم الاثنين.
وذكر الموقع أن "بعض التقارير تشير إلى اندلاع حريق محدود في إحدى قواعد الدعم للقوات المسلحة في إقليم كرمانشاه في ساعة مبكرة من صباح الاثنين"، حسبما نقلت "رويترز".
ووفق الموقع فإن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحادث والأضرار المحتملة الناجمة عنه.
وأفاد الموقع، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "حريقا اندلع صباح يوم الاثنين في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه، مما ألحق أضرارا بسقيفة صناعية".
وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في سبب الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران.. حريق بقاعدة عسكرية وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.