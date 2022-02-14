هبوط اضطرارى لطائرة أمريكية.. والسبب «راكب مشاغب»

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" حولت مسارها إلى مطار كانساس سيتى الدولى فى ميسورى بعد ظهر أمس الأحد، بسبب راكب مشاغب. وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى"، فإن الراكب المشاغب احتجز لإجراء التحقيقات معه.

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