مسافرون يكتشفون مفاجأة "مرعبة" على متن طائرتهم

هبطت طائرة ماليزية اضطراريا، مؤخرا، وذلك بعدما اكتشف المسافرون ثعبانا طليقا.
وأكدت شركة "أير آسيا" في بيان، هبوط طائرة كانت متجهة من كوالالمبور إلى تاواو، بعدما تم تنبيه الطيار بوجود ثعبان في مقصورة الركاب.
وتحدث كبير مسؤولي السلامة في الشركة لوسائل إعلام ماليزية قائلا: "إنه حادث نادر جدا يمكن أن يحدث على أي طائرة من وقت لآخر".
وقالت شركة الطيران إن الموظفين فتشوا الطائرة بحثا عن الأفعى بعد هبوطها في اضطراريا في مطار كوتشينغ، علما أنه لم تقع أي إصابات، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على "تيك توك"، ثعبانا ينزلق من خلال مصباح إضاءة في إحدى مقصورات الركاب بالطائرة.
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