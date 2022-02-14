الدفاع البريطانية: ندعم أى قرار أوكرانى بشأن الناتو

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية، قال هيبى: "وبالمثل، إذا أرادت أوكرانيا الاحتفاظ بموقفها معلنة رغبتها فى الانضمام إلى حلف الناتو فى المستقبل، فسنؤيد ذلك أيضا، لأن هذا هو ما تعنيه السيادة، وهذا ما ندعمه".
وتأتى تصريحات وكيل وزارة الدفاع البريطانية ردًا على تصريحات للسفير الأوكرانى فى لندن بشأن احتمالات تخلى كييف عن الانضمام للناتو، لتجنب الحرب مع روسيا.
وكان المتحدث باسم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قال إن تطلعات عضوية الناتو والاتحاد الأوروبى منصوص عليها فى دستور أوكرانيا، وتظل أولوية مطلقة.
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