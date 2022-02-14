سفارة اليابان فى أوكرانيا تعطل مهامها

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة اليابانية فى كييف اليوم الإثنين، أن أغلب موظفى السفارة سيغادرون أوكرانيا مع تصاعد التوترات الأخيرة حول مزاعم غزو روسى محتمل لها عقب التوسع العسكرى لموسكو بالقرب من الحدود.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه تم مطالبة المواطنين اليابانيين فى أوكرانيا يوم الجمعة الماضية مغادرة البلاد على الفور، كما تم الإبلاغ أن السفارة ستعطل مهام محددة اليوم على أن يبقى عدد قليل من موظفى السفارة هناك. وبحسب مسؤولى الحكومة اليابانية، فإن عدد العاملين فى السفارة من المقرر أن يقل إلى 10 أشخاص من بينهم السفير اليابانى فى أوكرانيا كونينورى ماتسودا.

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