لوس أنجلوس رامس يتوج بطلًا لـ"سوبر باول"

توج لوس أنجلوس رامس بلقب دوري كرة القدم الأميركية "سوبر باول" بعد فوزه على سينيسناتي بنغالز بـ23 نقطة مقابل 20 يوم الأحد.

الفوز هو الثاني باللقب لفريق لوس أنجلوس رامس بعد فوزه على تينيسي تايتانز في عام 1999.

وبهذا الانتصار أصبح رامس، الذي حقق لقبه الأخير قبل 22 عاما عندما كان الفريق يتخذ من سانت لويس مقرا له، ثاني فريق يفوز بالنهائي (سوبر باول) على أرضه بعد بطل الموسم الماضي تامبا باي بيوكانيرز.

وتقام مباراة سوبر باول بشكل سنوي منذ عام 1966، وتجمع بين بطل المؤتمر الوطني لكرة القدم "NFC" وبطل المؤتمر الأميركي لكرة القدم "AFC".

وكان لوس أنجلوس رامس هو بطل المؤتمر الوطني لكرة القدم "NFC" هذا العام، فيما حصل سينسيناتي بنغالز على لقب المؤتمر الأميركي لكرة القدم "AFC".

وتمكن النجم كوبر كب في التقاط كرتين في منطقة نهاية الملعب، بينهما واحدة حسمت انتصار رامس قبل دقيقة واحدة و25 ثانية على نهاية الربع الأخير بعد رمية من ماثيو ستافورد، ثم تمكن آرون دونالد من إعاقة جو بورو الظهير الربعي لبنغالز ليحسم فوز فريقه.

وفرط رامس في تقدمه 13-10 بنهاية الشوط الأول، لكن بعد خروج أوديل بيكام جونيور لاعب بنغالز من الملعب متأثرا بإصابة في الركبة، تعاون ستافورد وكب ليمنحا لوس أنجلوس انتصارا مثيرا تحت الأضواء في استاد سوفي.

وتحتل مباراة سوبر باول المركز الثاني في قائمة الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة للأندية في جميع أنحاء العالم، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، والأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأميركي.