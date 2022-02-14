عاجل- على الفور.. بريطانيا تصدر توجيها لرعاياها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال هيبى - فى تصريح لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الإثنين - إنه يجب على البريطانيين اغتنام الفرصة بينما لا تزال الخطوط الجوية التجارية تعمل والطرق السريعة مفتوحة. وأضاف "هذا ليس تحذيرا بشأن شيء يمكن أن يحدث فى غضون ثلاثة أشهر، فبعد دقائق من إعطاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأوامر، يمكن أن تهبط صواريخ وقنابل على مدن أوكرانية"، محذرا من أن الهجوم على أوكرانيا قد يحدث دون سابق إنذار.

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