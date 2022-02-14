وحسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، قال سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، فاديم بريستايكو، إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسى، لتجنب الحرب ضد روسيا، فيما سيكون تنازلا كبيرا لموسكو، ردًا على حشد قوات على الحدود.
وقال السفير بريستايكو، إن أوكرانيا مستعدة لـ "المرونة" حول الانضمام لحلف شمال الأطلسى، الخطوة التى قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنها قد تشعل حربا.
وردًا على السؤال هل تغير كييف موقفها من الانضمام للحلف، قال السفير الأوكرانى: "ربما نفعل.. خاصة بعد تهديدنا بهذه الطريقة وابتزازنا والضغط من أجل ذلك".
ويحذر بوتين من أن علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف، قد تجعلها منصة لإطلاق لصواريخ الحلف على روسيا. ويقول إن على روسيا وضع خطوط حمراء لمنع ذلك.
وحركت روسيا أكثر من 100 ألف جندى وأسلحة ثقيلة إلى قرب الحدود مع أوكرانيا فى الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاؤها فى حلف شمال الأطلسى، للتحذير من احتمال غزو وشيك تنفيه روسيا.
وكانت الولايات المتحدة توقعت وقوع الغزو الروسى على أوكرانيا يوم 16 فبراير الجارى، محذرة رعاياها لمغادرة الأراضى الأوكرانية على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير أوكرانيا فى لندن: سنتخلى عن طلب الانضمام لحلف الناتو لتفادى الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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