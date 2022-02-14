بسبب التوترات حول أوكرانيا.. تذبذب سعر الروبل الروسى

جدة - نرمين السيد - تراجع الروبل الروسى أمام الدولار الأمريكى، فى تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط إلى أقل مستوياته منذ أسبوعين، قبل أن يسترد بعض خسائره، فى ظل تصاعد التوتر بسبب تزايد الحشود العسكرية قرب أوكرانيا.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد تراجع سعر الروبل إلى 1.4%، بما يعادل 78.29 روبل للدولار، قبل أن يقلص التراجع إلى 0.1%. وأشارت الوكالة إلى التراجع الذى شهده سعر الروبل يوم الجمعة، فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، عندما وصل التراجع إلى 2.8%، فى ظل التوترات بين روسيا والدول الغربية بسبب أوكرانيا، فيما قرر البنك المركزى الروسى زيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس، يوم الجمعة الماضى، لتكون هذه الزيادة هى الثالثة خلال أقل من عام. وفى تصريحات لشبكة "سى إن إن"، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان: "هناك احتمال واضح لعمل عسكرى كبير قريبًا للغاية"، إضافة إلى تكهنات أمريكية سابقة بشأن احتمال مهاجة روسيا لأوكرانيا فى الأسبوع الجارى، بينما تنفى روسيا تلك التكهنات وتتهم الولايات المتحدة بإثارة الهيستيريا.

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