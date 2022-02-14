تردد قناة تنة ورنة الجديد 2022 نايل سات Tinh Warna وفرح صغارك بأفضل قنوات الأطفال

الكثير من الآباء والأمهات يقومون بالبحث عن تردد قناة تنة ورنة لأبنائهم حيث تقوم القناة بعرض محتوى هادف للأطفال والكثير من الأفلام ومجموعة متميزة من الأناشيد الدينية والتعاليم التربوية التي تجعل الطفل يتعلم منها القيم وتزيد من رغبتهم في التعلم منها، ومن خلال هذا المقال سنعرض تردد القناة للحصول عليها بسهولة ويسر.

تردد قناة تنة ورنة

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن قناة تنة ورنة ولكن في الآونة الأخيرة تعرض القمر الصناعي إلى بعض التحديثات التي قام بتغيير أغلب ترددات القنوات، ولذلك سوف نعرض التردد للحصول على قناة تنة ورنة.

أهداف قناة Tinh Warna

تسلية الطفل في عمل هادف نهاراً حيث عمل الأبوين.

تعمل على إكساب الطفل تعاليم دينية عن طريق استخدام الكرتون.

وتعمل على حفظ الطفل الأرقام والحروف الأبجدية وأيضاً الإنجليزية عن طريق الأغاني الكرتونية.

تعمل على نشر البهجة بين الأطفال.

تجعل الآباء مطمئنون على أطفالهم لضمان المحتوى الهادف الذي تقوم بعرضه قناة تنة ورنة.

تعمل على بث الأهداف النبيلة عند الأطفال.

تقوم بالبث طوال اليوم دون انقطاع وتشويش.

تعمل على تنمية المهارات لدى الأطفال بأمان.

تقوم بعرض أفلام كرتونية هادفة مثل كابتن ماجد وأفلام الأبطال سوبر مان، وغيرها من الأفلام الهادفة.

تعرض أيضاً الأفلام الكرتونية القديمة التي يحبها الآباء حتى يشاركوا أطفالهم وقت المتعة.

تعمل القناة على مراعاة أخلاقيات المجتمع العربي والإسلامي.

تردد القناة Tinh Warna

قام القمر الصناعي بإطلاق تردد جديد لقناة تنة ورنة، ويمكنك الحصول عليه بسهولة بدلاً من التردد القديم الذي قام بوقف بث القناة على النايل سات، وإليك التردد:

القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11595 و .11600

معدل الترميز: 27500.

معامل الإستقطاب: رأسي V.

الجودة: HD.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قمنا بمساعدة الآباء والأمهات في البحث عن تردد قناة تنة ورنة حيث توقف بث القناة بداية من 2022، وقد انطلق تردد جديد بدلاً من القديم، وقد قمنا بعرض التردد وكل المعلومات للحصول على القناة بكل سهولة، وأيضا قمنا بعرض الأهداف التي تحث عليها قناة تنة ورنة.