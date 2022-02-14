أردوغان: التعاون بين تركيا والإمارات مهم لاستقرار المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات "مهمان لسلام واستقرار منطقتنا بأكملها".
وأوضح أردوغان في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن تركيا "لا تعتبر أمن واستقرار كل الدول الشقيقة في منطقة الخليج منفصلين عنها".
وأضاف الرئيس التركي الذي يصل الإمارات الإثنين، في أول زيارة منذ نحو 9 سنوات: "مع وصول حجم تجارتنا إلى 8 مليارات دولار، منها ما يقرب من 5 مليارات ونصف المليارات من صادراتنا، تعد الإمارات من بين شركائنا التجاريين الرائدين".
وأوضح أن "تقدم الإمارات مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا".
واستطرد: "أعتقد أننا سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاما الجديدة من صداقتنا وأخوتنا مع الإمارات، التي سوف نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، معا خلال زيارتي".
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