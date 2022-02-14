أبو الغيط يطالب الليبيين بتوافق سياسى للحفاظ على استقرار البلاد

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، وفى إطار متابعته عن كثب للتطورات التى تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرا، يعتبر أنه من الأهمية بمكان عمل جميع الأطراف من أجل التوصل لتوافق سياسى على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار فى البلاد.





وأكد أبو الغيط، حسبما نقل المصدر، أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا فى هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولى لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التى تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.

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