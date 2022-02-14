روسيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين- ارتفاع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 340 ألفا و931 شخصا بعد تسجيل 683 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إجمالى حالات الشفاء منذ بدء الجائحة 11 مليونا و333 ألفا و44 حالة.

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