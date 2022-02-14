أوكرانيا تتراجع فى قرارها بشأن الناتو

جدة - نرمين السيد - تراجع سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، فاديم بريستايكو، اليوم الإثنين، عن تصريحاته السابقة بشأن احتمال تخلى بلاده عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، قائلا إن كييف لن تعيد النظر فى مساعيها للانضمام إلى الناتو.





وردا على سؤال "بى بى سى" عما إذا كان يمكن لأوكرانيا أن تعيد النظر فى الانضمام إلى الحلف فعلاً، قال بريستايكو: "لا، الأمر ليس كذلك، وأنا سعيد للغاية لأن الفرصة أتيحت لى لتوضيح موقفى"، مؤكدًا أن تصريحه السابق كان نتيجة "سوء تفاهم".

وكان بريستايكو قال فى تصريح سابق له: "لسنا عضوًا فى حلف الأطلسى، ولتجنب الحرب فإننا مستعدون لتنازلات كثيرة، وهذا ما نفعله فى محادثاتنا مع الروس".

وأضاف السفير الأوكرانى: "هذ ليس تأجيلاً لطموحنا للانضمام إلى حلف الأطلسى، ما نتحدث عنه هو أننا لسنا أعضاء حاليًا، ولذلك يجب أن نبحث عن شىء آخر مثل اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، لذلك، بالإضافة إلى حلف الأطلسى، نحن نسعى إلى ترتيبات أخرى تسمح لنا بتجاوز المحنة الحالية".

وحسبما نقلت "بى بى سى"، فإنه ردًا على سؤاله مرة أخرى هل ستغير أوكرانيا موقفها من السعى الانضمام إلى الحلف، قال فاديم بريستايكو: "لا".