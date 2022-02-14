عاجل- طيران ويز: لم نغير جدول رحلاتنا إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت شركة طيران "ويز" للشحن، اليوم الإثنين، إنها تواصل مراقبة الوضع فى أوكرانيا عن كثب، مؤكدة أنها لم تجر أى تغييرات على جدول الرحلات حاليًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لوكالة "رويترز"، منذ قليل.





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