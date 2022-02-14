وكالة الطاقة الدولية: تسييس أسواق الغاز فى أوروبا لا يفيد أحدا

جدة - نرمين السيد - وكانت أسعار الغاز فى أوروبا قد شهدت قفزة جديدة، فى بداية التعاملات اليوم الإثنين، فى ظل الوضع المحيط بأوكرانيا وذلك بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن قرب هجوم روسى على كييف.

وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز فى أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.