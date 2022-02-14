المستشار الألمانى: ننتظر إشارات فورية من موسكو

جدة - نرمين السيد - وكتب شولتس فى تغريدة، اليوم الإثنين: "ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر"، مؤكدًا أن "عدوانًا عسكريًا جديدًا سيؤدى إلى عواقب وخيمة على روسيا".
وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكد المستشار الألمانى على أن الوضع "ما يزال خطيرًا جدًا جدًا".
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