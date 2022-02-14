جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين الروسى، دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، إن تخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو، سيكون من شأنه المساعدة فى التفاوض بشأن الضمانات الأمنية التى طالبت بها روسيا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أشار بيسكوف إلى أن رفض أوكرانيا لموضوع الانضمام إلى الحلف بشكل رسمى، سيساعد فى صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية. وتابع ممثل الكرملين القول: "بدون شك سيساعد الرفض المسجل بشكل رسمى من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى الناتو، فى دفع المفاوضات قدمًا"، مؤكدًا أنه "بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير فى صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول تعليق من روسيا على تخلى أوكرانيا عن الانضمام للناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.