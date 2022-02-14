عاجل- وزير الداخلية الفرنسى يعلن حصيلة ضحايا انفجار بيرينيه

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية الفرنسى فى تغريدة عبر "تويتر": "أدى انفجار تلاه حريق إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص فى بيرينيه أورينتاليس". وأضاف جيرالد دارمانان: "لقد قطعت رحلتى إلى مونبلييه للذهاب إلى هناك.. وأقدم دعمى الكامل وكافة خدمات الدولة للسكان"، معربًا عن مواساته للضحايا وأحبائهم.

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