العراق: ضبط 5 أطنان أدوية مهربة وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت الخلية فى بيانها، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالأدوية المهربة وغير المرخصة".
وأضاف البيان أنه بورود معلومات حول وجود مخزن "يتاجر بالأدوية المهربة، وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية"، مؤكدًا أن "العملية أثمرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية، وتقدر بخمسة طن، وإلقاء القبض على متهمين اثنين بمنطقة السعدون فى بغداد".
وأشارت خلية الإعلام الأمنى العراقية إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات أصوليًا".
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