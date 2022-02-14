عاجل- خطر كبير.. تحذير بلجيكى من الهواتف الصينية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج"، قال كويكنبورن فى رد رسمى على نائب برلمانى بلجيكى، إنه "بالنظر إلى السياق القانونى الذى يعمل فيه المنتجون الصينيون للهواتف الذكية، فإن هناك خطر تعرض البيانات على هذه الهواتف الذكية للتجسس، أو على الأقل لنقل غير مرغوب فيه إلى السلطات الصينية".

فيما أوضحت صحيفة "لو سوار" البلجيكية، أن الوزير كان يشير إلى تشريع صينى يلزم الشركات بتخزين البيانات على خوادم صينية، ويمنح السلطات الصينية حق الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.