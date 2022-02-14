ملعقتين من النشا اصنعي كريم النشا والأرز الرهيب لتفتيح البشرة

كريم النشا والأرز ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لا يكون لها تأثير سلبي على البشرة، ويتكون هذا الكريم من مستحضرات طبيعية وفعالة ومضمونة، حيث أن توجد بعض الكريمات التي تحتوي على البشرة وتؤثر على البشرة بعد فترة من الزمن، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والأرز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب.

مكونات عمل كريم النشا والأرز

يتكون كريم النشا والأرز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من بعض المكونات وهي كالتالي:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به النشا واللبن ثم بعد ذلك نضيف مسحوق الأرز والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك حتي يجف تماماً ثم يشطف بالماء البارد. بعد ذلك يعمل الماسك على امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة وتنعيم الجلد وتقشير البشرة.

فوائد العسل للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها العسل للبشرة والجسم وهي كالآتي:-

يعطي للبشرة النعومة والنضارة ويعالج البثور السوداء وشوائب الوجه.

ثم يمنح البشرة الاشراقة والجمال ويعطيها تفتيح رهيب.

يساعد البشرة في الوقاية من حب الشباب ويعمل على تبيض البشرة.

ثم يعمل العسل على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة في البشرة.

يحتوي على فيتامينات ومعادن تعمل على تفتيح وتغذية البشرة.

يعمل على الوقاية من جفاف الجلد وعلاج البشرة الدهنية لاحتوائها على عناصر مغذية.

نصائح استخدام الأرز للبشرة

سوف نتعرف على استخدام الارز للبشرة والجسم وهي كالآتي:-