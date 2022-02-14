نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث لازال الطلاب يباشرون بحثهم حول طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي يجري اعمال رفعها بمنتهي السهولة بالاسم الرباعي او رقم الجلوس على مستوي شتي المحافظات المصرية، لذا نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان كيفية الكشف والحصول على تلك النتائج فى شتى المحافظات العراقية الان

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022

الاستطلاع عن نتائج القبول الموازي واحدة من الأمور التي يتزايد حولها حدة بحث جوجل الى حد كبير وملحوظ، حيث اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة تعمل على تسجيل أسماء الطلاب المتقدمين على القبول الموازي على موقع الوزارة استعداداً للاعتماد ظهور تلك النتائج بمنتهى السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحان، حيث حددت وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية على مستوى شتى الجامعات العراقية، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم لان الخطوات الصحيحة التي بامكانكم الان الاعتماد عليها للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل بمنتهى السهولة الممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي بامكانكم بمنتهي السهولة التعرف عليها واستخراجها باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الرابعة تحديد المحافظة التابع اليها الطالب داخل الايقونة المخصصة لذلك التي ستجددونها على الموقع

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتيجة لتكون على الفور أمامكم النتائج

مصاريف الجامعات العراقية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان مصاريف الجامعات العراقية فى شتي التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي طب العام او شتي التخصصات التي جاءت على النحو التالي:-

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33