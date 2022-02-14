طريقة تشغيل لعبة ولف تيم Wolf Team للأندرويد ومتطلبات تشغيل اللعبة

لعبة Wolf Team أحد الالعاب الحديثة التي يستمتع بها العديد من خلال تحميلها على كافة أجهزة الاندرويد وأيضا أجهزة الكمبيوتر والحواسيب، وتعتبر لعبة ولف تيم لعبة تكتيكية وتتميز بالعديد من التقنيات الجديدة وهى احد ألعاب إطلاق النار المعرفة على مر السنين ولكن اختلافها وسبب تميزها هو قدرة اللاعب في التحول إلى ذئب والتي تزيد قدرته وشراسته كلما استمر في اللعب أكثر، ويحصل على قوة وامتيازات عديدة خلال اللعب ويمكن أن ينضم إلى فريق عربي أو اجنبي حسب الرغبة ولكن تسقط عنه بعض الامتيازات عند تحوله إلى ذئب وهي عدم قدرته على استخدام الأسلحة المتوفرة لديه.

متطلبات تشغيل لعبة Wolf Team

يجب أن تكون مساحة ذاكرة الجهاز 512 ميغابايت على الأقل.

بطاقة الفيديو الذي يحتويها الكمبيوتر تكون بقوة 5700 لتشغيل اللعبة بدون تقطيع بصورة واضحة.

نسخة الجهاز ونظام التشغيل به يكون ويندوز 7،8 ،XP,Vista.

المساحة الفارغة من القرص الصلب للجهاز 900 ميجابايت تحتاجها تحميل لعبة ولف تيم.

المعالج يجب أن يكون 1,4 p4 جيجا هرتز.

كيفية تشغيل لعبة ولف تيم

لتحميل هذه اللعبة يجب اتباع العديد من الخطوات وتحميل عدة برامج

يجب أولا تحميل برنامج Directx.

تحميل برنامج تشغيل بطاقة الشاشة لتهيئة كروت الشاشة لكي تشتغل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بجودة أعلى.

تم تحديث اللعبة ليتم تشغيلها على كروت الشاشة الجديدة والقديمة لأن النسخة الجديدة تحتوي على جرافيك عالي الجودة.

يجب التسجيل في الموقع الرسمي لهذه اللعبة و تحميلها وهي تشغل مساحة 2 جيجا تقريبا.

كما يتم تنزيلها مجانا من خلال موقعها الرسمي.

امتيازات لعبة ولف تيم

بإمكان اللاعبين التحول إلى ذئاب وقتما يشاؤون.

يمتلك اللاعب الواحد 40 سلاحا يمكن استخدام عدد منهم في نفس الوقت ويتطور السلاح الواحد أربع مرات في كل مرة يصبح اكبر وأقوى من قبل.

يستطيع اللاعب تمييز الذئب الخاص به من خلال رسم وسوم متاحة في اللعبة عليه ولكن لا يمكن ضمان أنه سوف يكون الوحيد الذي يظهر بهذا الشكل.

يتمكن اللاعب من الانضمام إلى الفريق المفضل له عربي أو أجنبي.

بإمكان اللاعب تكبير الشاشة وإظهار السلاح المكسيك به فقط أو وجه الذئب فقط.

يستطيع اللاعب التحول إلى ذئب عند اقتراب العدو منه وهذا يفضل لأنه الأقوى لأن اللاعب لا يمكن أن يستمر بهيئة الذئب طوال وقت اللعب لأنه يحتاج إلى التحميل.

كما تتوافر في لعبة ولف تيم خمس وسائط منها تعليق الجليد ومباشرة الموت وولف هونت وغيرها كما تتضمن 39 خريطة مختلفة لأماكن مختلفة يمكن اللعب بها، وأيضاً هناك في لعبة ولف تيم نسختين إحداهما إصدار 2018 والأخرى إصدار 2019 .