نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية 2022 عبر وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن هنا التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الدورة التكميلية، ومن ثم بدأ الطلاب الناجحون في البحث عن رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية، عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد المحدث للتقديم في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022، ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي قد حددت موعد بداية التدريس في الجامعات الحكومية يوم 2022/02/27 القادم، وفي الجامعات الخاصة بداية من يوم 2022/03/06 القادم، لذا فأنه يجب من الانتهاء من تسكين الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدورة التكميلية في الجامعات، قبل بداية فتح الجامعات أمام الطلاب.

أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية، أن التخصصات المتاحة ليس من بينها تخصص الطب أو طب الأسنان، وقال أن الجامعات الحكومية أرست كل ما لديها من تخصصات وتم أعتمادها من قبل هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي، وقال أن العدد الذي تقرر بقولة في الجامعات الحكمية الرسمية الأردنية هو 26 ألف و528 طالب وطالبة.

صرح مهند الخطيب عبر قناة المملكة الأردنية التلفزيونية أن الطلاب الحاصلون على نسبة نجاح 65% فأكثر يمكنهم الدخول على رابط موقع وحدة تنسيق القبول وتسجيل طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية الحكومية، وقال أنه بعد ذالك عليه بتسديد قيمة التقديم وهي 15 دينار أردني عن طريق ألية الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد فتح رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية

صرح السيد مهند الخطيب / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقناة المملكة الأردنية، أنه يتوقع أن يكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/02/15 هو بداية فتح رابط الوحدة، وقال أأنه سوف يستمر التسجيل حتى مساء يوم السبت الذي يليه، الموافق 2022/02/19 ولكن هذا الموعد ليس مؤكد حتى اللحظة.

تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية 2022

جهزت وزارة التعليم العالي موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وتم تحديث البيانات والمعلومات عليها، من تخصصات وأشار الخطيب إلى أن التخصصات التي ستطرح للقبول في الفصل الدراسي الثاني عددها 396 تخصص، من أصل 554 تخصص كانت متاحة في الفصل الدراسي الثاني.

طريقة التسجيل الإلكتروني لطلبات القبول للجامعات الأردنية

الدخول على الموقع الإلكتروني لوحدة القبول admhec.gov.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

الإطلاع وقراءة التخصصات الموجودة على الموقع بعناية.

تسجيل الرغبات بحسب درجاته والنسبة المئوية لكل طالب.

مراجعة الرغبات المسجلة وبعد التأكد من صحتها الضغط على تأكيد البيانات.

الالتزام بالإجراءات والخطوات الإلكترونية لشراء طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية.

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بعد سريان أمر الدفاع “35”، لن يتمكن أي طالب من دخول الحرم الجامعي مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 27 شباط، وهو غير حاصل على جرعتي التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، ويجدر بالذكر إلي أن عدد الطلاب الذين تلقوا جرعتي التحصين منذ بداية العام الدراسي، يبلغ 42137 طالب وطالبة، ومتبقي 26362 طالب وطالبة لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن.

نصائح هامة للطلبة قبل التسجيل الإلكتروني للجامعات

وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد / سامح الناصر، الطلاب الناجحين في التوجيهي التكميلي، إلي الابتعاد عن التخصصات التربوية والإنسانية، التي لا يوجد عليها أي طلب في سوق العمل الأردني نظراً للأعداد الكبيرة من الخريجين في هذه التخصصات، ودعاهم إلي التخصصات التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل.