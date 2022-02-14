مستو : "لا رحلات طيران منتظمة" بين الأردن وأوكرانيا

دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن شركات الطيران الأردنية يُمكنها طلب تشغيل رحلات استثنائية بين عمّان وكييف، وسط تصاعد التوتر مع حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.

وأوضح مستو : أنه "لا توجد رحلات منتظمة بين الأردن وأوكرانيا من خلال شركات طيران أردنية، إلا أن هناك شركة طيران أوكرانية تقوم بمثل هذه الرحلات بين كييف وعمّان" وبشكل أسبوعي.

ويُمكن لأي شركة طيران أردنية أن تطلب تشغيل رحلة عارضة (تشارتر) من عمّان إلى كييف، وفق مستو الذي أوضح أن المقصود بالرحلة العارضة بأنها التي تأتي "حسب الطلب أو بشكل استثنائي" وفق مستو.

وتسمح الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين الأردن وأوكرانيا بـ"تشغيل شركات الطيران الأردنية أو الأوكرانية رحلات عارضة" بحسب مستو الذي قال إن "قرار تشغيل مثل هذه الرحلات يرجع إلى الطلب على ذلك من المسافرين وبالتنسيق مع مكاتب حجز الطيران"، وفق المملكة .

و"حتى الآن" لم تبلغ هيئة تنظيم الطيران المدني من شركات الطيران "بنية التشغيل إلى أوكرانيا" على ما ذكر مستو.

والسبت، دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في ضوء التطورات الراهنة، المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، كما أنها دعت المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها.

وتأتي الخطوة بعد أن طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية من دبلوماسييها ومواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت.

وتحذر واشنطن منذ أيام بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا مع حشد موسكو آلاف الجنود قرب الحدود المشتركة مع جارتها الغربية.